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Экс-динамовец Тайво перешел в 11-й клуб в карьере

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Нигериец перебрался на Кипр

Экс-динамовец Тайво перешел в 11-й клуб в карьере
Новина українською

35-летний Тайе Тайво продолжает странствия по миру. В этот раз ветерана занесло на Кипр.

Тайво подписал контракт с клубом "Докса Катокопиас", который занял последнее место в минувшем розыгрыше кипрского чемпионата, но не вылетел из элиты по решению местных футбольных властей, которые отменили обмены между лигами на период пандемии.

Напомним, нигериец в 2012-13 годах выступал за киевское "Динамо", сыграв в Украине 31 матч (1 гол, 4 ассиста).

Мировую славу Тайво обрел в "Марселе", где выступал в 2005-11 годах, был капитаном команды и выигрывал Лигу 1 в 2010 году. Суммарно на его счету 271 матч и 25 голов за провансальцев.

Последние годы Тайе провел в клубах с трудновыговариваемыми названиями из Швеции и Финляндии.

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В статье: Тайе Тайво Динамо (Киев) Марсель
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