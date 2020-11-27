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В 39 лет все только начинается: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции?

Общие новости
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Because I'm Zlatan!

В 39 лет все только начинается: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции?
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович обсудил свое возможное возвращение в состав национальной сборной Швеции с главным тренером команды Янне Андерссоном. По информации издания Aftonbladet, наставник и представители шведской федерации специально отправились в Италию для переговоров со Златаном.

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Ибра закончил карьеру в сборной 4 года назад. Как сообщает источник, Златан допускает свой камбэк в лагерь главной команды страны, встреча с футболистом прошла плодотворно.

Напомним, за сборную Швеции Ибрагимович сыграл 116 матчей и забил 62 гола. Форвард является лучшим бомбардиром в истории команды.

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович Милан Янне Андерссон
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Источник:
aftonbladet

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