В 39 лет все только начинается: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции?
Because I'm Zlatan!
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович обсудил свое возможное возвращение в состав национальной сборной Швеции с главным тренером команды Янне Андерссоном. По информации издания Aftonbladet, наставник и представители шведской федерации специально отправились в Италию для переговоров со Златаном.
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Ибра закончил карьеру в сборной 4 года назад. Как сообщает источник, Златан допускает свой камбэк в лагерь главной команды страны, встреча с футболистом прошла плодотворно.
Напомним, за сборную Швеции Ибрагимович сыграл 116 матчей и забил 62 гола. Форвард является лучшим бомбардиром в истории команды.
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Источник:aftonbladet
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