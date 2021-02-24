Хорватский форвард этой зимой мог оказаться в Динамо

Нападающий хорватской "Горицы" Кристиан Ловрич этой зимой мог оказаться в киевском "Динамо", однако трансфер не состоялся. Об этом сообщил президент "Горицы" Ненад Чрнко.

"Всегда есть запросы и предложения по игроку, как было и в это трансферное окно. Правда, мы отклонили их по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение по Ловричу поступило от киевского "Динамо", пришло оно перед тем, как им нужно было заявить игроков на еврокубки. Более того, мы пришли к согласию, а в разговоре с президентом "Динамо" речь шла о том, что на следующий день Кристиану подготовят самолет и он отправиться на медосмотр. Однако кое-что усложнилось, и мы не хотели соглашаться с этими условиями", - приводит слова Чрнко Sportske Novosti.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Кристиан Ловрич провел 20 матчей за "Горицу" во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре ассиста.