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Хорватский форвард этой зимой мог оказаться в Динамо

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Сделка сорвалась по обоюдному согласию

Хорватский форвард этой зимой мог оказаться в Динамо

Новина українською

Нападающий хорватской "Горицы" Кристиан Ловрич этой зимой мог оказаться в киевском "Динамо", однако трансфер не состоялся. Об этом сообщил президент "Горицы" Ненад Чрнко.

"Всегда есть запросы и предложения по игроку, как было и в это трансферное окно. Правда, мы отклонили их по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение по Ловричу поступило от киевского "Динамо", пришло оно перед тем, как им нужно было заявить игроков на еврокубки. Более того, мы пришли к согласию, а в разговоре с президентом "Динамо" речь шла о том, что на следующий день Кристиану подготовят самолет и он отправиться на медосмотр.

Однако кое-что усложнилось, и мы не хотели соглашаться с этими условиями", - приводит слова Чрнко Sportske Novosti.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Кристиан Ловрич провел 20 матчей за "Горицу" во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Кристиан Ловрич Горица
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Источник:
Sportske

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