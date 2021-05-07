Без Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге

В прессе появилась версия о возможном наказании для трех топ-клубов, которые отказались покидать Европейскую Суперлигу - это испанские "Барселона", "Реал", а также итальянский "Ювентус".

The New York Times информирует: если клубы в ближайшее время не покинут Суперлигу, они будут дисквалифицированы из Лиги Чемпионов сроком на 2 года.