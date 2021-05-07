Без Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге
Оно еще не вошло в действие - дают время
The Super League Site
В прессе появилась версия о возможном наказании для трех топ-клубов, которые отказались покидать Европейскую Суперлигу - это испанские "Барселона", "Реал", а также итальянский "Ювентус".
The New York Times информирует: если клубы в ближайшее время не покинут Суперлигу, они будут дисквалифицированы из Лиги Чемпионов сроком на 2 года.
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Комментарии (3)
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Фанат АПЛ
08.05.2021 в 00:25
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 00:11
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таврия19752009 (симферополь)
08.05.2021 в 00:04
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