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Без Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге

Общие новости
(2 голосов)

Оно еще не вошло в действие - дают время

Без Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге

The Super League Site

Новина українською

В прессе появилась версия о возможном наказании для трех топ-клубов, которые отказались покидать Европейскую Суперлигу - это испанские "Барселона", "Реал", а также итальянский "Ювентус".

The New York Times информирует: если клубы в ближайшее время не покинут Суперлигу, они будут дисквалифицированы из Лиги Чемпионов сроком на 2 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (3)
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Фанат АПЛ
08.05.2021 в 00:25
Забавно,но не верится что-то...
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 00:11
Правильно сделали.
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таврия19752009 (симферополь)
08.05.2021 в 00:04
Это правильно
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