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Яя Туре официально трудоустроился в российском клубе

Общие новости
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Контракт рассчитан на один сезон

Яя Туре официально трудоустроился в российском клубе

Фото: fc-akhmat.ru

Новина українською

Яя Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 38-летним ивуарийцем рассчитан до конца сезона 2021/22.

В российском клубе Туре будет ассистентом главного тренера Андрея Талалаева.

За свою футбольную карьеру футболист известный по выступлениям за "Беверен", "Металлург" (Донецк), "Монако", "Олимпиакос", "Барселона", "Манчестер Сити".

Напомним, что в сезоне 2020/21 Яя Туре работал в "Олимпике", но в мае он покинул донецкий клуб.

Читайте такжеСелюк: Я хотел бы, чтобы Туре поработал в России. Если сложится, перейдет в РПЛ

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк) Ахмат (Грозный)
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Источник:
ФК Ахмат

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