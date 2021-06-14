Яя Туре официально трудоустроился в российском клубе

Яя Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 38-летним ивуарийцем рассчитан до конца сезона 2021/22.

В российском клубе Туре будет ассистентом главного тренера Андрея Талалаева.

За свою футбольную карьеру футболист известный по выступлениям за "Беверен", "Металлург" (Донецк), "Монако", "Олимпиакос", "Барселона", "Манчестер Сити".

Напомним, что в сезоне 2020/21 Яя Туре работал в "Олимпике", но в мае он покинул донецкий клуб.