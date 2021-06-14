Яя Туре официально трудоустроился в российском клубе
Контракт рассчитан на один сезон
Фото: fc-akhmat.ru
Яя Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 38-летним ивуарийцем рассчитан до конца сезона 2021/22.
В российском клубе Туре будет ассистентом главного тренера Андрея Талалаева.
За свою футбольную карьеру футболист известный по выступлениям за "Беверен", "Металлург" (Донецк), "Монако", "Олимпиакос", "Барселона", "Манчестер Сити".
Напомним, что в сезоне 2020/21 Яя Туре работал в "Олимпике", но в мае он покинул донецкий клуб.
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Источник:ФК Ахмат
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