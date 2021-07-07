Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы пыталась покончить жизнь самоубийством
Горе слишком велико
Getty Images / Global Images Ukraine
Девушка по имени Ромина, сестра погибшего игрока Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. По информации Daily Mail, она была госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии на аппарате ИВЛ, ее состояние оценивается как критическое.
На данный момент медики прикладывают усилия, чтобы спасти ей жизнь.
Напомним, с момента гибели футболиста прошло уже два с половиной года. Он завершал свой трансфер из "Нанта" в "Кардифф", но самолет, на котором Эмилиано летел в Уэльс, пропал с радаров. В феврале 2019 года лайнер был обнаружен в проливе Ла-Манш, также нашли и тело Салы.
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