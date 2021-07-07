  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы пыталась покончить жизнь самоубийством

Общие новости
(1 голосов)

Горе слишком велико

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы пыталась покончить жизнь самоубийством

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Девушка по имени Ромина, сестра погибшего игрока Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. По информации Daily Mail, она была госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии на аппарате ИВЛ, ее состояние оценивается как критическое.

На данный момент медики прикладывают усилия, чтобы спасти ей жизнь.

Напомним, с момента гибели футболиста прошло уже два с половиной года. Он завершал свой трансфер из "Нанта" в "Кардифф", но самолет, на котором Эмилиано летел в Уэльс, пропал с радаров. В феврале 2019 года лайнер был обнаружен в проливе Ла-Манш, также нашли и тело Салы.

Читайте такжеПляски на костях: Кардифф подал новый иск по делу погибшего футболиста Салы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмилиано Сала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...