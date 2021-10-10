Катар стал рекордной страной, которой забивал Роналду
К юбилею совсем немного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Португалии и Катара во второй раз за пять недель провели товарищескую встречу между собой. Главная звезда среди этих двух команд Криштиану Роналду в начале сентября не смог принять участие в матче, однако вчера он вышел в стартовом составе и открыл счет.
Таким образом, Катар стал 46-й страной, которой забивал португальский бомбардир. Об этом сообщает Твиттер "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что в этом списке есть и Украина. В октябре 2019-го нападающий отличился с пенальти в воротах Андрея Пятова на НСК "Олимпийский".
Также ранее сообщалось, что
В поединке против Катара Криштиану весь провел первый тайм и был в перерыве заменен на Рафаэля Леау. Следующий матч Португалия проведет против Люксембурга в рамках отбора на ЧМ-2022.
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