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Катар стал рекордной страной, которой забивал Роналду

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К юбилею совсем немного

Катар стал рекордной страной, которой забивал Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Португалии и Катара во второй раз за пять недель провели товарищескую встречу между собой. Главная звезда среди этих двух команд Криштиану Роналду в начале сентября не смог принять участие в матче, однако вчера он вышел в стартовом составе и открыл счет.

Таким образом, Катар стал 46-й страной, которой забивал португальский бомбардир. Об этом сообщает Твиттер "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в этом списке есть и Украина. В октябре 2019-го нападающий отличился с пенальти в воротах Андрея Пятова на НСК "Олимпийский".

Также ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Рамоса и возглавил список футболистов-европейцев, которые провели наибольшее количество матчей за свою национальную сборную.

В поединке против Катара Криштиану весь провел первый тайм и был в перерыве заменен на Рафаэля Леау. Следующий матч Португалия проведет против Люксембурга в рамках отбора на ЧМ-2022.

Читайте такжеБез рекорда Роналду и здесь не обошлось. Португалия - Катар 3:0. Видеообзор матча
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В статье: Криштиану Роналду Португалия Катар
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