Вчера, 27 октября, мюнхенская "Бавария" прервала серию из 84 поединков, в которых она обязательно забивала хотя бы один гол в ворота соперника. "Рекордмайстер" уступил "Боруссии М" в Кубке Германии со счетом 5:0.

По информации статистических источников, в последний раз немецкий гранд покидал поле без забитого мяча в феврале 2020 года – тогда мюнхенцы оформили нулевой паритет с "РБ Лейпциг" в рамках Бундеслиги.

Таким образом, "Ривер Плейт" продолжает удерживать мировой рекорд – с 1936-го по 1939 год аргентинский коллектив забивал на протяжении 96 поединков подряд.

¡ATENCIÓN RIVER! El Bayern sigue imparable: partido número 84 de manera consecutiva marcando al menos un gol. pic.twitter.com/OfQLJAIgtA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2021