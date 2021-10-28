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В Аргентине ликуют. Бавария прервала погоню за вечным рекордом Ривер Плейта

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В Аргентине ликуют. Бавария прервала погоню за вечным рекордом Ривер Плейта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 27 октября, мюнхенская "Бавария" прервала серию из 84 поединков, в которых она обязательно забивала хотя бы один гол в ворота соперника. "Рекордмайстер" уступил "Боруссии М" в Кубке Германии со счетом 5:0.

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По информации статистических источников, в последний раз немецкий гранд покидал поле без забитого мяча в феврале 2020 года – тогда мюнхенцы оформили нулевой паритет с "РБ Лейпциг" в рамках Бундеслиги.

Таким образом, "Ривер Плейт" продолжает удерживать мировой рекорд – с 1936-го по 1939 год аргентинский коллектив забивал на протяжении 96 поединков подряд.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) кубок Германии Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
24newsrecorder.com

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