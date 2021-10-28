В Аргентине ликуют. Бавария прервала погоню за вечным рекордом Ривер Плейта
Интересные цифры
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 27 октября, мюнхенская "Бавария" прервала серию из 84 поединков, в которых она обязательно забивала хотя бы один гол в ворота соперника. "Рекордмайстер" уступил "Боруссии М" в Кубке Германии со счетом 5:0.
По информации статистических источников, в последний раз немецкий гранд покидал поле без забитого мяча в феврале 2020 года – тогда мюнхенцы оформили нулевой паритет с "РБ Лейпциг" в рамках Бундеслиги.
Таким образом, "Ривер Плейт" продолжает удерживать мировой рекорд – с 1936-го по 1939 год аргентинский коллектив забивал на протяжении 96 поединков подряд.
¡ATENCIÓN RIVER! El Bayern sigue imparable: partido número 84 de manera consecutiva marcando al menos un gol. pic.twitter.com/OfQLJAIgtA— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2021
9⃣6⃣ partidos ✅— River Plate (@RiverPlate) October 27, 2021
Únicos en la historia ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/pKacvfFrKF
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