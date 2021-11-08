Участник трех Мундиалей. Сегодня юбилей у бывшего лидера полузащиты Челси и сборной Англии
Игроков с такой фамилией было несколько
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Джозеф Джон (Джо) Коул родился 8 ноября 1981 года в Лондоне. Английский полузащитник известен по выступлениям за "Вест Хэм", "Челси", "Ливерпуль", "Лилль" и "Астон Виллу". С "пенсионерами" он выиграл все трофеи на локальной арене.
Джо – участник трех чемпионатов мира (2002, 2006 и 2010) и чемпионата Европы (2004) в составе сборной Англии.
На Мундиале в Германии в игре против Швеции (2:2) в Кельне он забил один из самых известных своих мячей, когда ударом слету с левого фланга поразил дальнюю девятку ворот соперника.
15 years ago today Joe Cole scored THAT absolute worldie against Sweden in the 2006 World Cup.— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 20, 2021
This goal isn't talked about enough, it's sensational. ????????
???? - @MundialMag pic.twitter.com/BDad4LN3Fu
???? 40 today...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2021
How good was Joe Cole? ????@ChelseaFC | #HBD | #UCL pic.twitter.com/GMdB9CiihP
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