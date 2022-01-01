У четырех из топ-5 европейских чемпионатов открылось трансферное окно

Сегодня, 1 января, в четырех из топ-5 европейских и 28 других мировых лиг открывается трансферное окно. Клубы могут официально регистрировать игроков.

Отметим, что окно открылось в Англии, Германии, Италии и Франции. Испания это сделает 3 января.

В топ-5 европейских чемпионатах оно продлится до 31 января.

По данным transfermarkt, в Украине этот разрешенный период на переход игроков откроется как раз 31 января и продлится до 2 марта.

Отметим, что среди команд из топ-5 чемпионатов вчера, 31 декабря, состоялся трансфер Джонатана Иконе, который перешел из "Лилля" в "Фиорентину" . Также официально вступит в силу с сегодняшнего дня переход Рафиньи из ПСЖ в Реал Сосьедад (аренда) .

Также напомним, что левый защитник “Динамо” Виталий Миколенко, который уже прошел медосмотр в "Эвертоне", в первые дни трансферного окна должен быть представлен как игрок "ирисок".