У четырех из топ-5 европейских чемпионатов открылось трансферное окно
Какой переход самый ожидаемый?
skysports
Сегодня, 1 января, в четырех из топ-5 европейских и 28 других мировых лиг открывается трансферное окно. Клубы могут официально регистрировать игроков.
Отметим, что окно открылось в Англии, Германии, Италии и Франции. Испания это сделает 3 января.
В топ-5 европейских чемпионатах оно продлится до 31 января.
По данным transfermarkt, в Украине этот разрешенный период на переход игроков откроется как раз 31 января и продлится до 2 марта.
Отметим, что среди команд из топ-5 чемпионатов вчера, 31 декабря, состоялся
Также напомним, что левый защитник “Динамо” Виталий Миколенко, который уже прошел медосмотр в "Эвертоне", в первые дни трансферного окна должен быть представлен как игрок "ирисок".
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