Нужно больше времени проводить с семьей. Экс-хавбек Тоттенхэма завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и национальной сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру футболиста, как сообщает портал HLN. Дембеле будет жить в бельгийском городе Антверпен, он собирается больше времени проводить со своей семьей.

Дембеле – воспитанник клуба "Жерминаль Беерсхот". Также он защищал цвета "Виллем II", "АЗ" и "Фулхэма", высшая точка в его карьере, помимо выступлений в главной команде страны, – лондонский "Тоттенхэм".

Последним клубом Дембеле стал китайский "Гуанчжоу Cити". Всего за карьеру на клубном уровне Мусса сыграл 578 матчей, забил 62 гола и отдал 49 результативных передач.