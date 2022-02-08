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Нужно больше времени проводить с семьей. Экс-хавбек Тоттенхэма завершил карьеру игрока

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34 года, в принципе, не очень и рано

Нужно больше времени проводить с семьей. Экс-хавбек Тоттенхэма завершил карьеру игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и национальной сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру футболиста, как сообщает портал HLN. Дембеле будет жить в бельгийском городе Антверпен, он собирается больше времени проводить со своей семьей.

Дембеле – воспитанник клуба "Жерминаль Беерсхот". Также он защищал цвета "Виллем II", "АЗ" и "Фулхэма", высшая точка в его карьере, помимо выступлений в главной команде страны, – лондонский "Тоттенхэм".

Последним клубом Дембеле стал китайский "Гуанчжоу Cити". Всего за карьеру на клубном уровне Мусса сыграл 578 матчей, забил 62 гола и отдал 49 результативных передач.

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В статье: Мусса Дембеле
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Источник:
hln.be

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