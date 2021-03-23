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Игрок Атлетико потерял сознание во время тренировки Диего Симеоне
Клуб все объясняет артериальным давлением
Фото: O J Barroso/Presse Sports
24-летний игрок мадридского "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки своей команды.
"Эль Чоло", как называют наставника "Атлетико" Диего Симеоне (который славится очень изнурительными тренировками), проводит сессии главной команды на стадионе "Серро дель Эспино" в городе Махадоанда. Участие в них принимают те игроки, которые не получили вызовов в национальные сборные.
Среди них и французский легионер Мусса Дембеле, арендованный у лионского "Олимпика". Сегодня во второй половине дня у него вместе с другими игроками была физическая подготовка. В течение 15 минут сессию снимали на камеру одного из телеканалов. На видео попал эпизод, когда во время растяжки Мусса потерял сознание и упал на спину, сообщает AS.
Другие игроки и персонал быстро среагировали на этот эпизод, вызвали скорую помощь и забрали Дембеле с поля.
Впоследствии клуб сделал заявление, что Дембеле потерял сознание "через незначительное падение артериального давления".
Сейчас он не будет участвовать в тренировках, будет находиться под наблюдением медиков. Хотя его жизненные показатели стабильны и находятся в норме.
С января Дембеле провел 4 поединка (2 - в Ла Лиге, 2 - в Лиге чемпионов) за "Атлетико", правда ни разу не выходил в старте. Срок его аренды завершается 30 июня.
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