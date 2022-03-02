Блаттер: путин больше не знает, что делает. Спорт отреагировал и показал рф красную карточку

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что поменял свое мнение о лидере рф.

"Когда я смотрю на этого человека, путина, по телевизору, то вижу, что он уже не тот человек. Я познакомился с путиным во время выдвижения кандидатуры на ЧМ-2018 в декабре 2010 года. В то время он был премьер-министром. У нас были очень обыденные отношения — вплоть до решающей даты, потому что он не совсем верил, что итоги будут успешными".

"Когда России 2 декабря 2010 года присудили чемпионат мира по футболу, путин вылетел из Карлсберга в Цюрих и выступил с речью. С тех пор наши отношения были очень дружескими и сердечными. Но сегодня я вижу человека, который, по-видимому, уже не знает, что делает, и который развязал совершенно бессмысленную войну, причинив большие страдания людям, полностью изолировав себя. Все мои симпатии принадлежат украинскому народу".

"Правильно, что спорт после первоначальных колебаний отреагировал со всей последовательностью и показал России красную карточку. Я также рад, что Швейцария посылает четкий сигнал. Все мое сочувствие и солидарность с украинским народом и его храбрыми борцами сопротивления".