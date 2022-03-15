Впервые после остановки сердца. Кристиан Эриксен вызван в национальную сборную Дании
Он вернулся!
Fodboldlandsholdene
Полузащитник Кристиан Эриксен впервые после остановки сердца получил вызов в национальную сборную Дании. Футболист вошел в число 23 исполнителей.
Таким образом, хавбек сможет выйти на поле в товарищеских матчах против главных команд Нидерландов и Сербии, поединки состоятся 26 и 29 марта.
Eriksen tilbage i landsholdstruppen!— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) March 15, 2022
Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su
Напомним, Кристиан дебютировал в составе английского "Брентфорда" в рамках официального поединка 26 февраля. Эриксен впервые появился на газоне в официальной встрече за 259 дней. Хавбек не играл в футбол с тех пор, как в июне во время первого матча ЕВРО между Данией и Финляндией у него остановилось сердце.
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