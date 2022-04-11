Сын Бекхэма женился - вместо подарков он призвал отправить деньги на помощь Украине
Правильный жест
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 10 апреля, сыграли свадьбу старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола. По слухам, бюджет праздника составил $4 млн, а поздравить счастливых молодоженов собралось около 300 гостей.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц учли, что женятся во время жестокой войны, которая больше месяца назад вспыхнула в центре Европы — в Украине.
Они попросили гостей свадьбы вместо подарков внести от их имени пожертвование в гуманитарный фонд Care для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.
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Источник:НВ
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