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Сын Бекхэма женился - вместо подарков он призвал отправить деньги на помощь Украине

Общие новости
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Правильный жест

Сын Бекхэма женился - вместо подарков он призвал отправить деньги на помощь Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В воскресенье, 10 апреля, сыграли свадьбу старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола. По слухам, бюджет праздника составил $4 млн, а поздравить счастливых молодоженов собралось около 300 гостей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц учли, что женятся во время жестокой войны, которая больше месяца назад вспыхнула в центре Европы — в Украине.

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Они попросили гостей свадьбы вместо подарков внести от их имени пожертвование в гуманитарный фонд Care для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.

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В статье: Дэвид Бекхэм
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Источник:
НВ

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