Песков: путин не отказывается от встречи с Зеленским
Говорят, там ваш крейсер стал подводной лодкой…
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков ответил на вопросы российских журналистов.
"путину регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по крейсеру "москва".
"путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет".
"Возможность размещения ядерного оружия на Балтике? После проработки поручения путина об укреплении рубежей все обсудят на отдельном совещании, пока шойгу не предоставил путину идеи об укреплении западных рубежей – на это требуется время".
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Источник:риа
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