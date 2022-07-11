Экс-защитник Ворсклы пополнил состав вице-чемпиона Румынии

Бывший центральный защитник "Ворслы" Йоонас Тамм продолжит карьеру в Румынии.

30-летний футболист стал игроком "Стяуа", сообщает пресс-служба "красно-синих". Защитник сборной Эстонии уже прошел медицинское обследование и во вторник утром присоединится к команде.

Вторую часть прошлого сезона Тамм провел в аренде во "Флоре", где отметился одним голом и одним ассистом. По окончанию сезона-2021/22 он покинул "Ворсклу" на правах свободного агента. Согласно данным Transfermarkt, Йоонас заключил контракт с румынским клубом на один сезон.

Ранее в Украине он также защищал цвета черниговской "Десны". Последние два сезона "Стяуа" становился вице-чемпионом страны.