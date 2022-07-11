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Экс-защитник Ворсклы пополнил состав вице-чемпиона Румынии

Общие новости
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Центрбек перебрался в Румынию бесплатно

Экс-защитник Ворсклы пополнил состав вице-чемпиона Румынии

Фото: fcsb.ro

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Бывший центральный защитник "Ворслы" Йоонас Тамм продолжит карьеру в Румынии.

30-летний футболист стал игроком "Стяуа", сообщает пресс-служба "красно-синих". Защитник сборной Эстонии уже прошел медицинское обследование и во вторник утром присоединится к команде.

Вторую часть прошлого сезона Тамм провел в аренде во "Флоре", где отметился одним голом и одним ассистом. По окончанию сезона-2021/22 он покинул "Ворсклу" на правах свободного агента. Согласно данным Transfermarkt, Йоонас заключил контракт с румынским клубом на один сезон.

Ранее в Украине он также защищал цвета черниговской "Десны". Последние два сезона "Стяуа" становился вице-чемпионом страны.

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В статье: Ворскла (Полтава) Стяуа (Бухарест) Йоонас Тамм
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Источник:
fcsb.ro

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