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Тренер сборной Хорватии U-21: Румыния и Украина точно не сильнее нас

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Игорь Бищан оценил жеребьевку Евро-2023

Тренер сборной Хорватии U-21: Румыния и Украина точно не сильнее нас

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии U-21 Игор Бищан прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2023 U-21. Напомним, хорватская команда сыграет в одной группе с Украиной, Румынией и Испанией.

"Мы можем быть удовлетворены жребием. Нам выпали Румыния, Украина и Испания. Конечно, испанцы выделяются и являются фаворитами группы, а вот Румыния и Украина точно не сильнее нас. Хотя против Румынии будет очень тяжело играть, потому что у хозяина всегда есть большая поддержка публики.

Как бы то ни было, результаты жеребьевки усилили наш оптимизм по выходу в четвертьфинал. Остается еще много времени на подготовку к Евро-2023. Главное – подвести команду к турниру в лучшей форме. Тогда мы будем конкурентоспособны. В общем, мы верим в наших ребят и верим, что сможем выйти из группы", – сказал Игор Бищан.

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В статье: Украина U-21 Хорватия U-21
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Источник:
УАФ

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