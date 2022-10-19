  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Наставник Испании U-21: Будет нелегко − в группе собрались сильные команды

Общие новости
(1 голосов)

Испанская молодежка сыграет с Украиной, Румынией и Хорватией

Наставник Испании U-21: Будет нелегко − в группе собрались сильные команды

Фото: rfef.es

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21), по результатам которой его команда оказалась в группе В с Украиной, Румынией и Хорватией.

"Теперь мы уже знаем, кто нам будет противостоять, и нам предстоит пройти этот путь. Будет нелегко — в группе собрались сильные команды. Очень важным будет первый поединок, поскольку сборная Румынии будет играть перед своей публикой и отдаст на поле все силы. Но мне это нравится, ведь это позволит почувствовать атмосферу чемпионата.

Это даже хорошо, что мы играем все матчи группового этапа в Бухаресте. И если нам удастся стать первым в группе, что будет совсем нелегко, мы и четвертьфинал проведем в столице Румынии. Это значит, что у нас не будет длинных переездов, которые бывают очень изнурительными и иногда сбивают ритм подготовки", — сказал Луис де ла Фуэнте.

Читайте такжеТренер сборной Хорватии U-21: Румыния и Украина точно не сильнее нас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Испания U-21 Румыния U-21 Хорватия U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде