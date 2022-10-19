Наставник Испании U-21: Будет нелегко − в группе собрались сильные команды

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21), по результатам которой его команда оказалась в группе В с Украиной, Румынией и Хорватией.

"Теперь мы уже знаем, кто нам будет противостоять, и нам предстоит пройти этот путь. Будет нелегко — в группе собрались сильные команды. Очень важным будет первый поединок, поскольку сборная Румынии будет играть перед своей публикой и отдаст на поле все силы. Но мне это нравится, ведь это позволит почувствовать атмосферу чемпионата.

Это даже хорошо, что мы играем все матчи группового этапа в Бухаресте. И если нам удастся стать первым в группе, что будет совсем нелегко, мы и четвертьфинал проведем в столице Румынии. Это значит, что у нас не будет длинных переездов, которые бывают очень изнурительными и иногда сбивают ритм подготовки", — сказал Луис де ла Фуэнте.