  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Агент экс-нападающего Динамо: Поступают предложения из России

Общие новости
(1 голосов)

Белорус сейчас играет в Израиле

Агент экс-нападающего Динамо: Поступают предложения из России

Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Агент бывшего форварда киевского "Динамо" Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал, что футболисту поступают предложения из России.

В данный момент 23-летний нападающий выступает на правах аренды за израильский клуб "Маккаби Петах-Тиква" - права на игрока принадлежат московскому "ЦСКА".

"Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с "Маккаби" действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение", — заявил агент футболиста.

В то же время, по информации "РБ Спорт", возвращение Ильи Шкурина в "ЦСКА" или другой российский клуб на данный момент маловероятно.

Напомним, Шкурин играл в аренде в "Динамо" в первой половине прошлого сезона. В девяти играх за киевлян он отдал пять голевых передач. В составе "Маккаби" в нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил восемь мячей.

Читайте такжеШкурин: Украинцы - оху…ые. Только вы можете остановить этих упырей

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Москва) Илья Шкурин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде