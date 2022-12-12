Агент экс-нападающего Динамо: Поступают предложения из России

Агент бывшего форварда киевского "Динамо" Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал, что футболисту поступают предложения из России.

В данный момент 23-летний нападающий выступает на правах аренды за израильский клуб "Маккаби Петах-Тиква" - права на игрока принадлежат московскому "ЦСКА".

"Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с "Маккаби" действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение", — заявил агент футболиста.

В то же время, по информации "РБ Спорт", возвращение Ильи Шкурина в "ЦСКА" или другой российский клуб на данный момент маловероятно.

Напомним, Шкурин играл в аренде в "Динамо" в первой половине прошлого сезона. В девяти играх за киевлян он отдал пять голевых передач. В составе "Маккаби" в нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил восемь мячей.