Агент экс-нападающего Динамо: Поступают предложения из России
Белорус сейчас играет в Израиле
Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Агент бывшего форварда киевского "Динамо" Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал, что футболисту поступают предложения из России.
В данный момент 23-летний нападающий выступает на правах аренды за израильский клуб "Маккаби Петах-Тиква" - права на игрока принадлежат московскому "ЦСКА".
"Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с "Маккаби" действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение", — заявил агент футболиста.
В то же время, по информации "РБ Спорт", возвращение Ильи Шкурина в "ЦСКА" или другой российский клуб на данный момент маловероятно.
Напомним, Шкурин играл в аренде в "Динамо" в первой половине прошлого сезона. В девяти играх за киевлян он отдал пять голевых передач. В составе "Маккаби" в нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил восемь мячей.
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