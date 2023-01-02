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Главный тренер Аль-Насра: Роналду? Сначала я хотел привезти Месси

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Коуч в шуточной манере отреагировал на подписание контракта с португальцем

Главный тренер Аль-Насра: Роналду? Сначала я хотел привезти Месси

Фото: Progrès/Автор - Richard MOUILLAUD

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Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия прокомментировал подписание Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

"Контракт с Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в "Аль-Насре", – сказал Гарсия.

Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси:

"Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи".

Напомним, 37-летний Роналду перешел в "Аль-Наср", подписав контракт до 2025 года. В новом клубе звездный португалец будет получать 75 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" проявлял интерес к Серхио Рамосу и Луке Модричу. Известно, что последний отказался переходить в саудовский клуб.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Руди Гарсия Аль-Наср
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Источник:
Marca

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