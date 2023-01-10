Назван лучший арбитр года по версии IFFHS. Он судил финал ЧМ-2022

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего судью по итогам 2022 года. Им был признан рефери Шимон Марциняк из Польши.

Он набрал 150 очков в рейтинге IFFHS. Второе место занял итальянский арбитр Даниэле Орсато (65 очков), а тройку замкнул судья из Франции Клеман Тюрпен (40).

Отметим, что Марциняк судил финальный матч Чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Накануне стали известны лучший клубный тренер и лучший наставник национальной команды 2022 года.