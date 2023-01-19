Новый кипер для Баварии, разгром в миланском дерби и прогульщик Депай. Главные новости за 18 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 января.

"Интер" разгромил "Милан" в матче за Суперкубок Италии. Поединок на стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) закончился со счётом 0:3. "Нерадзурри" выдали удачный дебют, поведя в два мяча в стартовые 21-у минуту – отличились Димарко и Джеко. Точку в конце второго тайма поставил Лаутаро Мартинес. Для наставника "Интера" Симоне Индзаги это шестой титул в карьере – Два Кубка и 4 Суперкубка Италии.

"Манчестер Юнайтед" не сумел добыть десятую кряду победу во всех турнирах, поделив очки с "Кристал Пэлас" (1:1) в матче 19-го тура АПЛ. "Красные дьяволы" вели в счёте большую часть игрового времени после гола Бруну Фернандеша под занавес первого тайма. Однако мяч вингера "орлов" Майкла Олисе на 91-й минуте не позволил МЮ отпраздновать очередную викторию. Таким образом Юнайтед вышли на третью строчку АПЛ, сравнявшись с соседями из Сити по очкам. В следующем туре МЮ встретится с лидером лиги "Арсеналом".

"Бавария" договорилась о трансфере голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера. Чемпион Бундеслиги заплатит за 34-летнего швейцарца 8 млн евро, ещё полтора млн предусмотрены в качестве бонусов. Зоммер подпишет с новым клубом двухлетний контракт. Напомним, ранее основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер вылетел до конца сезона из-за перелома ноги. В Гладбахе Зоммер выступал более 8 лет.

Мемфис Депай не тренировался сегодня с "Барселоной", сообщает журналист Жерар Морено. Ранее агент игрока договорился о контракте с "Атлетико" Мадрид. Сообщалось, что в сделку может быть включен Янник Феррейра Карраско. Сначала "Атлетико" отверг предложение, но потом клубы стали обсуждать обмен в переговорах по Депаю. Переговоры между клубами продолжаются. В этом сезоне Депай провел за "Барселону" всего 4 матча и забил 1 гол.

Украинский новичок "Челси" Михаил Мудрик начнет матч 19-го тура АПЛ с "Ливерпулем" на скамейке запасных. Такую информацию дает известный украинский блогер и журналист Назар Черковский, который ссылается на свои источники, близкие к лондонскому клубу. Место в старте Мудрику может обеспечить только травма одного из партнёров. Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в субботу, 21 января, и начнется в 14:30.