Экс-хавбек Шахтера назначен главным тренером сербского гранда

Экс-хавбек "Шахтера" Игор Дуляй назначен главным тренером белградского "Партизана". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист с 2019 года работает в тренерском штабе команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.

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Интересно, что дебют экс-игрока "Шахтера" в новой должности состоится 1 марта в принципиальном поединке с "Црвеной звездой".

После 23 туров чемпионата Сербии "Партизан", который является восьмикратным чемпионом страны, отстает от "Црвены Звезды" на 13 очков.

Дуляй играл за "Шахтер" с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и оформил две результативные передачи.