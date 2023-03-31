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Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории

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Неожиданное решение

Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории

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Новина українською

Исландский наставник Арнар Видарссон покинул пост главного тренера сборной Исландии, сообщает официальной сайт Федерации футбола страны.

Интересно, что 45-летнего специалиста уволили после победы над Лихтенштейном (7:0) в квалификации Евро-2024. Этот счет стал рекордным в истории национальной команды. До этого исландцы уступилии Боснии и Герцеговине (0:3).

"Это, конечно, сложное решение, но мы считаем его нужным и правильным, ориентируясь на интересы команды. Арнар сделал много хорошего здесь, в сборной, и заслуживает похвалы за свою работу, которая часто выполнялась в сложных ситуациях. Теперь мы приступим непосредственно к поиску его преемника, чтобы начать подготовку к следующим матчам команды, которые состоятся этим летом", - говорится в заявлении.

Напомним, что в группе J также играют сборные Португалии, Словакии и Люксембурга.

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В статье: Исландия Национальная сборная Исландии
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Источник:
ksi.is

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