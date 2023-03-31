Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории
Неожиданное решение
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Исландский наставник Арнар Видарссон покинул пост главного тренера сборной Исландии, сообщает официальной сайт Федерации футбола страны.
Интересно, что 45-летнего специалиста уволили после победы над Лихтенштейном (7:0) в квалификации Евро-2024. Этот счет стал рекордным в истории национальной команды. До этого исландцы уступилии Боснии и Герцеговине (0:3).
"Это, конечно, сложное решение, но мы считаем его нужным и правильным, ориентируясь на интересы команды. Арнар сделал много хорошего здесь, в сборной, и заслуживает похвалы за свою работу, которая часто выполнялась в сложных ситуациях. Теперь мы приступим непосредственно к поиску его преемника, чтобы начать подготовку к следующим матчам команды, которые состоятся этим летом", - говорится в заявлении.
Напомним, что в группе J также играют сборные Португалии, Словакии и Люксембурга.
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