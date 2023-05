Каталонский иллюзионист. Сегодня отмечает День рождения Андрес Иньеста

Андрес Иньеста родился 11 мая 1984 года в Фуэнтеальбилье (Альбасете, Испания). Полузащитник и капитан японского клуба "Виссел Кобе". Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Самый титулованный испанский игрок в истории (37 титулов).

Воспитанник футбольной академии "Барселоны". В составе каталонцев Иньеста выиграл 9 чемпионатов Испании, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, четырежды взял ЛЧ, по три раза Суперкубок УЕФА и КЧМ. Отыграл в футболке "сине-гранатовых" 16 сезонов, на данный момент выступает за японский "Виссел Кобе".

Защищая цвета сборной Испании, Андрес дважды выиграл ЕВРО (2008, 2012), а также стал чемпионом мира (2010). Именно Иньеста забил единственный гол в ворота сборной Нидерландов в финальном матче Мундиаля.

