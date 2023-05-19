Бывшего игрока Динамо "откупят" от дисквалификации за договорняки
Никита Корзун может избежать жесткого наказания
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер солигорского "Шахтера" Алексей Бага сообщил, что команда поможет оплатить штраф полузащитника Никиты Корзуна.
"Ситуация крайне запутанная. Пока во всей этой ситуации больше всего пробоин несет солигорский "Шахтер".
Планирует ли Корзун заплатить штраф? Он планирует. Какая бы обойма ни была, надеемся и уверены, что он с нами будет до конца. Какая бы обойма ни была, это будет боеспособный коллектив игроков, который и на выезде, и дома будет играть на победу. Никому просто с нами не будет. Это могу заверить сейчас. Даже если завтра пойдут кадровые изменения, с нами просто никому не будет.
Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или еще кто-то. За футболиста Корузного деньги будут внесены, чтобы он избежал дисквалификации. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами", - приводит слова Бага Tribuna.by.
Напомним, солигорский "Шахтер" лишили чемпионства в сезоне-2022 за организацию договорных матчей, 30 очков в следующем сезоне и еще 20 - в чемпионате Беларуси-2024. Клуб получил и денежный штраф в размере 370 тысяч белорусских рублей.
Экс-хавбека киевского "Динамо" Корзуна дисквалифицировали на год за участие в этих играх. Он должен заплатить также штраф 4,4 тысячи долларов.
Популярное сейчас
- Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель
- Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре
- Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая
- Кто вышел из Первой лиги в УПЛ, разгром Арсенала, Барса - чемпион. Главные новости за 14 мая
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами