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Экс-защитник Динамо принял решение завершить игровую карьеру

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В последнее время футболиста беспокоят проблемы со здоровьем

Экс-защитник Динамо принял решение завершить игровую карьеру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник хорватского "Локомотива" Йосип Пиварич принял решение завершить карьеру футболиста. 34-летний игрок проведет свой последний матч 26 мая. Клуб из Загреба сыграет против "Вараждина" в заключительном туре чемпионата Хорватии.

"В моей карьере было слишком много проблем со здоровьем, целых 7 операций, и все это сейчас отражается на моем теле. Никто не знает, что я чувствую каждое утро, вставая с постели. Просто чувствую себя истощенным и больше не хочу обременять свой организм.

Никогда не говори никогда, но пока я не планирую оставаться в футболе! Мне нужен отдых и отдых от футбола, которому я посвятил всю свою жизнь. Сейчас для меня важнее всего провести время с семьей", - сказал Пиварич.

Напомним, Пиварич играл за киевское "Динамо" с 2017 по 2020 год. В составе киевской командой он провел 47 матчей и сделал 5 результативных передач. Вместе с киевлянами он завоевал два трофея - Кубок и Суперкубок Украины.

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В статье: Локомотива (Загреб) Йосип Пиварич
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Источник:
Jutarnji.hr

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