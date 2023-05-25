Экс-защитник Динамо принял решение завершить игровую карьеру

Защитник хорватского "Локомотива" Йосип Пиварич принял решение завершить карьеру футболиста. 34-летний игрок проведет свой последний матч 26 мая. Клуб из Загреба сыграет против "Вараждина" в заключительном туре чемпионата Хорватии.

"В моей карьере было слишком много проблем со здоровьем, целых 7 операций, и все это сейчас отражается на моем теле. Никто не знает, что я чувствую каждое утро, вставая с постели. Просто чувствую себя истощенным и больше не хочу обременять свой организм.

Никогда не говори никогда, но пока я не планирую оставаться в футболе! Мне нужен отдых и отдых от футбола, которому я посвятил всю свою жизнь. Сейчас для меня важнее всего провести время с семьей", - сказал Пиварич.