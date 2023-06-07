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Игрок Челси близок к тому, чтобы стать одноклубником Бензема. Саудовцы обещают хавбеку сумасшедший контракт

Общие новости
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100 млн евро в год

Игрок Челси близок к тому, чтобы стать одноклубником Бензема. Саудовцы обещают хавбеку сумасшедший контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хавбек сборной Франции и лондонского "Челси" Н'Голо Канте близок к переходу в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента. В настоящее время обсуждаются последние детали сделки, после чего предложение официально будет принято – об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Директора "Аль-Иттихада" сегодня, 7 июня, прибыли в Лондон, чтобы подготовить все документы. Сообщается, что за год в новом клубе Канте будет зарабатывать 100 млн евро, контракт стороны должны подписать сроком до 2025-го.

С "Челси" француз выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Сезон-2022/23 Канте почти полностью пропустил из-за травмы. Во всех турнирах этой кампании он провел 9 матчей за "синих" и отдал 1 ассист.

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В статье: Челси (Лондон) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте
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