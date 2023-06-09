Сегодня отмечают День рождения легенды сборных Нидерландов и Германии – Уэсли Снейдер и Миро Клозе

Уэсли Беньямин Снейдер родился 9 июня 1984 года в Утрехте – нидерландский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей.

Играл за "Аякс" и "Реал". В 2009 году перешел в "Интер", с которым в первом же сезоне выиграл "требл": Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Снейдер участвовал в чемпионате мира 2010, где Нидерланды заняли второе место, а Уэсли получил "Серебряный мяч" как один из лучших снайперов турнира (пять забитых мячей). Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года.

???? Happy 39th birthday to Wesley Sneijder. ????????pic.twitter.com/WwXyaqthI4 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 9, 2023

Мирослав Йозеф Клозе родился 9 июня 1978 года в Польше в семье профессионального футболиста Йозефа Клозе. В рамках клубной карьеры Клозе выступал в составе таких клубов как "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Бавария" и "Лацио".

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Клозе – чемпион мира 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладатель бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012. Занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира – 16 мячей. Единственный футболист-обладатель четырех медалей в истории чемпионатов мира.