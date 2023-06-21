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Трехкратный обладатель Золотого мяча. Сегодня День рождения у Мишеля Платини

Общие новости
(1 голосов)

Один из лучших игроков в истории и один из самых скандальных футбольных функционеров

Трехкратный обладатель Золотого мяча. Сегодня День рождения у Мишеля Платини

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мишель Франсуа Платини родился 21 июня 1955 года в городе Жёф (Лотарингия). Французский футболист, тренер, спортивный функционер, чемпион Европы 1984 года, лучший французский футболист XX века по версии издания "France Football".

Платини – единственный футболист, награждавшийся премией Золотой мяч три года подряд (1983, 1984 и 1985). По версии IFFHS он входит в десятку лучших футболистов XX века. В 2011 году был признан лучшим зарубежным игроком в истории итальянского футбола.

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26 января 2007 года Мишель был избран президентом УЕФА. 8 октября 2015 года Арбитражной палатой комитета по этике ФИФА он был отстранен от своей должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года был дисквалифицирован на 8 лет, в феврале 2016 года срок был сокращен до 6 лет, а в мае 2016 года до 4 лет.

С 22 января 2020 года — советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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В статье: Мишель Платини
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
21.06.2023 в 13:45
Как игрок велик. Как человек авно.
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Скачков Леонід (Рівне)
21.06.2023 в 12:49
Я дуже добре пам"ятаю його гру!Надзвичайно інтелектульний і технічний був футболіст!У збірній Франції,за всю її історію ,таких було тільки двоє-він і ще З.Зідан.Але не було б того Платіні,аби поряд не грали за Францію ціла плеяда талантів:Боссі,Тігана,Жіресс,Лякомб...Це була зіркова команда!З Днем народження,Мішель!
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