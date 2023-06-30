Фенербахче, Нефтчи и Црвена Звезда сыграют с Зенитом в одном турнире

Во втором сезоне подряд российские клубы заблокированы от участия в еврокубков из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. “Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и и ФИФА”, – говорил один из представителей РФС в марте. Но возвращение так и не состоялось, и даже присутствие президента РФС Александра Дюкова в исполнительном комитете УЕФА России не помогло.

Однако желание сохранить “окно в Европу” у чиновников рфс никуда не делось. И в качестве демонстрации “нормализации отношений” было принято решение сделать международным ежегодный товарищеский турнир “Матч Премьер”.

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Турнир проводится с 2019 года, в нем участвует четыре команды, которые играют друг с другом по одному разу в круговой системе. Только один раз, зимой 2020 года, в нем сыграла не российская команда – на турнир, проводимый в Катаре, был приглашен сербский “Партизан”.

Турнир-2023 под названием “Кубок PARI Премьер” будет проводиться в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля, и в нем сыграет лишь одна российская команда, “Зенит”. В качестве спарринг-партнеров питерцам были приглашены “Црвена Звезда”, “Нефтчи” и “Фенербахче”.

“Очевидно, что за границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Думаю, постепенно таких будет все больше и больше”, – заявил одиозный экс-президент РФС Вячеслав Колосков.

Состав участников был известен еще в конце мая, но “Нефтчи” и “Фенербахче” подтвердили свое участие в нем только на этой неделе.

Азербайджанский “Нефтчи” засомневался в целесообразности участия в турнире в прошлую субботу, когда Россия была в шаге от государственного переворота. В среду, 28 июня, “Нефтчи” заявил, что отправится в Санкт-Петербург. “Сам по себе этот турнир – очень престижный для нас”, – сказал тренер “Нефтчи” Игорь Гетман российским СМИ.

К слову, мятеж ЧВК “Вагнер” дивным образом повлиял и на турецкий футбол – по информации СМИ многомиллионная сделка между “Газпромом” и “Бешикташем” повисла в воздухе, и стамбульский гранд вынужден искать другие варианты для выбора титульного спонсора.

Другой турецкий клуб, “Фенербахче”, как и “Нефтчи”, подтвердил свое намерение участвовать в турнире 28 июня. “Мы поедем в Россию. Нет причин этого не делать”, – заявил член совета директоров “Фенербахче” Селахаттин Баки.

При этом, днем ранее издание Fotospor опубликовало интересную новость – якобы легионеры “Фенербахче”, в том числе и новичок Эдин Джеко, отказываются ехать в Россию. Боснийский форвард ранее остро высказывал свою позицию , когда местная федерация хотела провести товарищеский матч со сборной России.

Однако неучастие Джеко в предстоящем “Кубке” имеет более прозаические причины. По информации calciomercato.com, Джеко еще при согласовании своего контракта с “Фенербахче” договорился о дополнительных двух неделях отпуска. Будут ли остальные легионеры “Фенера” участвовать в турнире мы узнаем ближе к девятому июля, когда турецкий клуб сыграет с “Зенитом”.

Интересно, что “Зенит” и “Фенербахче” связывают трансферные слухи. Турецкий клуб якобы намерен подписать бразильцев “Зенита” Вендела и Малком. “Фенер” отрицает свою заинтересованность в данных футболистах.

Со стороны “Црвены Звезды” сомнений в целесообразности участия в турнире не было. На матч четвертого июля против “Зенита” белградскую команду, титульным спонсором которой остается “Газпром”, должен вывести ее новый капитан Александар Драгович, в свое время отдавший три сезона киевскому “Динамо”.

Начиная с 2019 года титульным спонсором турнира выступала букмекерская компания “Париматч”, которая приостановила свою деятельность в Украине три месяца назад после решения СНБО.

В марте 2022 года “Париматч” объявила, что уходит из России, но тут же в РФ возникла компанией Paribet, которая позже стала PARI. Эта компания сейчас и является спонсором турнира.

“Црвена Звезда”, “Фенербахче” и “Нефтчи” пробились в еврокубки по итогам прошлого сезона. Позиция УЕФА относительно участия вышеуказанных клубов в товарищеском турнире в России неизвестна.

Остается добавить, что каждый из этих клубов, собирающихся играть на территории агрессора, представляет страну, которая так или иначе не замораживает отношения с Москвой. Сербия давно является главным союзником на Балканах, Турция ведет свою собственную игру и пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, а Азербайджан вынужден оглядываться на запоребрик из-за Карабахской войны.