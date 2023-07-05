Аль-Ахли хочет воссоединить Фирмино и Садио Мане

Нападающий "Баварии" Садио Мане может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

В услугах сенегальца заинтересован саудовский "Аль-Ахли", сообщает известный журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что саудовцы хотят воссоединить 31-летнего Мане с форвардом Роберто Фирмино, с которым они пересекались в "Ливерпуле".

Мане ушел из "Ливерпуля" в "Баварию" летом 2022 года после шести лет в клубе. В составе мюнхенского клуба Садио принял участие в 38 матчах во всех турнирах. На его счету 12 голов и шесть результативных передач. Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2025 года.

Вчера, 4 июля, "Аль-Ахли" официально объявил о переходе Фирмино. 31-летний бразилец присоединился к саудовскому клубу в статусе свободного агента, заключив соглашение на три года.