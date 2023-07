Экс-наставник Шахтера официально возглавил клуб, за который играет Роналду

"Аль-Айн" объявил о назначении Луиша Каштру на должность главного тренера.

Детали сделки неизвестны. По данным ESPN, португалец заключил двухлетний контракт с саудовцами. В договоре также есть опция продления еще на сезон.

Отметим, что Каштру заменил на этом посту Руди Гарсию, который возглавил "Наполи".

Несколько дней назад 61-летний Луиш договорился о досрочном расторжении соглашения с "Ботафого". Его договор с бразильским клубом действовал до конца 2023 года.

В сезоне-2022/23 "Аль-Наср" финишировал на 2-й строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Каштру согласился возглавить саудовский клуб после личного разговора с форвардом команды Криштиану Роналду.

Как известно, Луиш Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.

