  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-наставник Шахтера официально возглавил клуб, за который играет Роналду

Общие новости
(1 голосов)

Форвард убедил соотечественника переехать на Ближний Восток

Экс-наставник Шахтера официально возглавил клуб, за который играет Роналду

Фото: AlNassrFC_EN

Новина українською

"Аль-Айн" объявил о назначении Луиша Каштру на должность главного тренера.

Детали сделки неизвестны. По данным ESPN, португалец заключил двухлетний контракт с саудовцами. В договоре также есть опция продления еще на сезон.

Отметим, что Каштру заменил на этом посту Руди Гарсию, который возглавил "Наполи".

Несколько дней назад 61-летний Луиш договорился о досрочном расторжении соглашения с "Ботафого". Его договор с бразильским клубом действовал до конца 2023 года.

В сезоне-2022/23 "Аль-Наср" финишировал на 2-й строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Каштру согласился возглавить саудовский клуб после личного разговора с форвардом команды Криштиану Роналду.

Как известно, Луиш Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Фиаско Украины U-21, новый тренер ПСЖ и громкий трансфер МЮ. Главные новости за 5 июля
yellow-arrow
Экс-горняк Джурасек трудоустроился в Греции
yellow-arrow
Аль-Ахли хочет воссоединить Фирмино и Садио Мане
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аль-Наср Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде