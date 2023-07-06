Экс-наставник Шахтера официально возглавил клуб, за который играет Роналду
Форвард убедил соотечественника переехать на Ближний Восток
Фото: AlNassrFC_EN
"Аль-Айн" объявил о назначении Луиша Каштру на должность главного тренера.
Детали сделки неизвестны. По данным ESPN, португалец заключил двухлетний контракт с саудовцами. В договоре также есть опция продления еще на сезон.
Отметим, что Каштру заменил на этом посту Руди Гарсию, который возглавил "Наполи".
Несколько дней назад 61-летний Луиш договорился о досрочном расторжении соглашения с "Ботафого". Его договор с бразильским клубом действовал до конца 2023 года.
В сезоне-2022/23 "Аль-Наср" финишировал на 2-й строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Каштру согласился возглавить саудовский клуб после личного разговора с форвардом команды Криштиану Роналду.
Как известно, Луиш Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.
It's official : ✍️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023
Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC ????
Welcome Boss ???? pic.twitter.com/u6tdX9lbs9
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