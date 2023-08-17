Месси, Холанд и де Брюйне – финальные претенденты на лучшего игрока сезона от УЕФА
Победителя объявят 31-го августа
Фото: uefa.com
УЕФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/23. Ими стали Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Кевин де Брюйне.
В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.
Напомним, что Холанд и де Брюйне завоевали требл с "Манчестер Сити". Бельгиец был ключевым игроком команды, тогда как Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в Английской Премьер-лиге, поразив ворота соперников 36 раз.
Месси же завоевал чемпионат мира. Лео привел "альбиселесте" в финал и помог своей команде одержать победу над сборной Франции. В остальном, аргентинец провел хороший сезон в "ПСЖ". Теперь он выступает за "Интер Майами".
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