  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси, Холанд и де Брюйне – финальные претенденты на лучшего игрока сезона от УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

Победителя объявят 31-го августа

Месси, Холанд и де Брюйне – финальные претенденты на лучшего игрока сезона от УЕФА

Фото: uefa.com

Новина українською

УЕФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/23. Ими стали Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Кевин де Брюйне.

В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.

Напомним, что Холанд и де Брюйне завоевали требл с "Манчестер Сити". Бельгиец был ключевым игроком команды, тогда как Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в Английской Премьер-лиге, поразив ворота соперников 36 раз.

Читайте также Месси всё ещё главный претендент на Золотой мяч по версии Goal

Месси же завоевал чемпионат мира. Лео привел "альбиселесте" в финал и помог своей команде одержать победу над сборной Франции. В остальном, аргентинец провел хороший сезон в "ПСЖ". Теперь он выступает за "Интер Майами".

По теме
yellow-arrow
Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – претенденты на лучшего тренера сезона от УЕФА
yellow-arrow
Экс-форвард Шахтера сменил один аргентинский клуб на другой
yellow-arrow
Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде