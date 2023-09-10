Бывший нападающий Динамо начал драку и скрылся с места происшествия
Его разыскивают в полиции
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Экс-нападающий киевского "Динамо" Клебер попал в неприятную ситуацию на Родине.
Бывший футболист напал на сотрудников заправочной станции в окрестностях Сан-Паулу. Очевидцы отмечают, что Клебер был в плохом настроении и прибыл на место тогда еще будущего инцидента в поисках неприятностей.
Он толкнул сначала одного из работников заправки на улице, а затем вошел внутрь и ударил другого сотрудника.
Оба пострадавших уже обратились в полицию, однако Клебер успел быстро покинуть место инцидента. Правоохранители разыскивают бразильца - его неправомерные действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.
Клебер раньше не раз появлялся на этой станции, ведь живет в районе неподалеку. Сотрудники АЗС опасаются, что инцидент может повториться снова.
Напомним, что Клебер представлял "Динамо" с 2004 по 2009 годы. В общей сложности на его счету 36 голов и шесть ассистов в 35 матчах.
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