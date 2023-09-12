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Германия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Германия без тренера постарается избежать очередного поражения – смотреть прямую трансляцию

Германия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Германии Руди Феллер встретится со своим старым другом Дидье Дешамом в рамках товарищеского матча на Дортмунде.

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Товарищеский матч

12 сентября 2023. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

Германия 22:00 Франция

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Німеччина - Франція
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