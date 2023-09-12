Германия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Германия без тренера постарается избежать очередного поражения – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
И.о. главного тренера сборной Германии Руди Феллер встретится со своим старым другом Дидье Дешамом в рамках товарищеского матча на Дортмунде.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Товарищеский матч
12 сентября 2023. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Німеччина - ФранціяСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
- Путин назвал условие для диалога с Украиной
- Украина сдержала Англию, Италия оступается, Шапаренко может оказаться в Турции. Главные новости за девятое сентября
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн