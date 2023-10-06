Златан Ибрагимович: Я лучший, без шуток. Я самый совершенный футболист из тех, что когда-либо существовали

Златан Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории.

- На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?

- Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

- Я говорю об индивидуальных качествах футболистов.

- Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

Я не выиграл "Золотой мяч", не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим сугубо об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший], - сказал Златан в интервью Пирсу Моргану.