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Златан Ибрагимович: Я лучший, без шуток. Я самый совершенный футболист из тех, что когда-либо существовали

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Мне посчастливилось выиграть 34 трофея

Златан Ибрагимович: Я лучший, без шуток. Я самый совершенный футболист из тех, что когда-либо существовали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket

UA-Футбол
Новина українською

Златан Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории.

- На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?

- Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

- Я говорю об индивидуальных качествах футболистов.

- Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

Я не выиграл "Золотой мяч", не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим сугубо об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший], - сказал Златан в интервью Пирсу Моргану.

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В статье: Златан Ибрагимович
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Источник:
Piers Morgan Uncensored

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