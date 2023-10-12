21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег

Летом 21-летний полузащитник Габри Вейга, которым интересовались "Барселона", "Манчестер Сити", "Челси" и другие европейские клубы, перешел из "Сельты" в "Аль-Ахли".

- Вы перешли в Саудовскую Аравию сугубо по экономическим причинам?

- Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, - сказал Вейга в интервью El Larguero.