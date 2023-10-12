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21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег

Общие новости
(1 голосов)

Вейгой интересовались ряд европейских топ-клубов

21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
Новина українською

Летом 21-летний полузащитник Габри Вейга, которым интересовались "Барселона", "Манчестер Сити", "Челси" и другие европейские клубы, перешел из "Сельты" в "Аль-Ахли".

- Вы перешли в Саудовскую Аравию сугубо по экономическим причинам?

- Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, - сказал Вейга в интервью El Larguero.

Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Габри Вейга
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Источник:
sport

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Комментарии (2)
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Daddygo (Харків)
12.10.2023 в 12:50
Чомусь усі, хто їде до арабів кажуть, що не через гроші. Та ми ї самі знаємоб що арабський футбол зараз на підйомі
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Andrumas (Düsseldorf)
12.10.2023 в 12:07
С детства мечтал за Аль-Ахли играть просто:)))
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