21-летний Габри Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не из-за денег
Вейгой интересовались ряд европейских топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Летом 21-летний полузащитник Габри Вейга, которым интересовались "Барселона", "Манчестер Сити", "Челси" и другие европейские клубы, перешел из "Сельты" в "Аль-Ахли".
- Вы перешли в Саудовскую Аравию сугубо по экономическим причинам?
- Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, - сказал Вейга в интервью El Larguero.
Испанец провел 5 матчей в чемпионате Саудовской Аравии.
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