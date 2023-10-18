Месси оформил дубль в победном матче с Перу в отборе на ЧМ-2026. Видео

Сегодня, 18 октября, в Лиме (Перу) на стадионе "Насьональ" завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира - 2026 в Южной Америке, в котором встретились сборная Аргентины и Перу. Гости победили со счетом 2:0.

Легендарный нападающий Лионель Месси забил оба гола. Он открыл счет на 32-й минуте, а затем оформил дубль на 42-й минуте с передачи полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Таким образом, Аргентина укрепила свое лидерство в группе. Победители чемпионата мира - 2022 не потеряли ни одного очка за четыре матча, в том числе не пропустив ни одного гола.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. От Южной Америки на соревнования поедут шесть сборных, а седьмая попытается отобраться на ЧМ через плей-офф.