Алжир приостановил все футбольные матчи в знак солидарности с Газой и предлагает Палестине играть на его территории
Все внутренние футбольные турниры в Алжире приостановлены
фото из свободных источников
Алжирская федерация футбола (ФАФ) объявила, что приостанавливает "все футбольные соревнования и матчи до дальнейшего уведомления" в знак солидарности с палестинским народом.
При этом Алжир заявил, что готов провести все официальные и неофициальные матчи в рамках подготовки сборной Палестины к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года и Кубка азиатских наций 2027 года, а также оплатить все расходы, связанные с этими событиями.
Таким образом, матч отбора ЧМ-2026 Палестина – Австралия, который запланирован на 21 ноября, вероятно пройдет в Алжире.
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Источник:L’Équipe
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