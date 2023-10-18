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Алжир приостановил все футбольные матчи в знак солидарности с Газой и предлагает Палестине играть на его территории

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Все внутренние футбольные турниры в Алжире приостановлены

Алжир приостановил все футбольные матчи в знак солидарности с Газой и предлагает Палестине играть на его территории

фото из свободных источников

Новина українською

Алжирская федерация футбола (ФАФ) объявила, что приостанавливает "все футбольные соревнования и матчи до дальнейшего уведомления" в знак солидарности с палестинским народом.

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При этом Алжир заявил, что готов провести все официальные и неофициальные матчи в рамках подготовки сборной Палестины к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года и Кубка азиатских наций 2027 года, а также оплатить все расходы, связанные с этими событиями.

Таким образом, матч отбора ЧМ-2026 Палестина – Австралия, который запланирован на 21 ноября, вероятно пройдет в Алжире.

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В статье: Алжир Палестина
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Источник:
L’Équipe

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