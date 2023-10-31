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Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034

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Австралия не станет проводить ЧМ-2034

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Австралийская федерация футбола подтвердила, что не будет подавать заявку на проведение турнира, вместо этого решив сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года.

31 октября - последний день подачи заявок. На данный момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.

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В статье: Австралия Саудовская Аравия чемпионат мира 2034
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Источник:
reuters

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