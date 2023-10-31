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Эден Азар: Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь

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Азар не скучает по футболу

Эден Азар: Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media

UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар не скучает по футболу после завершения карьеры в 32 года.

"Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно [я смотрю футбол], у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.

На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.

Мои дети попросили меня поехать [на церемонию вручения "Золотого мяча"], поэтому я сказал: "Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся", - ответил бывший вингер "Реала", "Челси" и сборной Бельгии.

Читайте также Азар рассказал о жизни после завершения карьеры: Я наслаждаюсь жизнью и не скучаю по футболу
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В статье: Эден Азар
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Источник:
eurosport

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
31.10.2023 в 13:09
Крутий гравець був. Челсі з нього витягнув все, потім вже травматичного продав в Реал (розвели їх як кошенят). Я вважаю, що це найбільш провальний трансфер в історії Реала.
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