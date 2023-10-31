Эден Азар: Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь

Эден Азар не скучает по футболу после завершения карьеры в 32 года.

"Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно [я смотрю футбол], у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами.

На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.

Мои дети попросили меня поехать [на церемонию вручения "Золотого мяча"], поэтому я сказал: "Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся", - ответил бывший вингер "Реала", "Челси" и сборной Бельгии.