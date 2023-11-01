Буряк: По всем компонентам Месси находится на голову выше других футболистов

Экс-футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк выразил свое мнение о том, что Лионель Месси получил Золотой мяч.

"Кроме Месси, никто не имел возможности получить "Золотой мяч". У меня по нему нет никаких сомнений. Гвардиола правильно сказал, что надо сделать два "Золотых мяча" - один отдавать Месси, а другой разыгрывать. По всем компонентам футбола аргентинец находится на голову выше других футболистов. Тем более, у него нет провальных сезонов.

Месси - это эталон мастерства, у него вообще нет слабых сторон. Этот человек делает зрелище уже достаточно долгое время. Думаю, что такого футболиста мир еще увидит не скоро, при всем уважении к Мбаппе и Холанду", - сказал Буряк.