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Экс-хавбек Арсенала и Барселоны завершил карьеру в 36 лет

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Александер Сонг повесил бутсы на гвоздь

Экс-хавбек Арсенала и Барселоны завершил карьеру в 36 лет

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Камерунский полузащитник Александер Сонг объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

Сонг известен прежде всего по выступлениям за лондонский "Арсенал" и "Барселону". Также в его карьере были "Бастия", Чарльтон", "Вест Хэм", "Рубин" и "Сьон". Последние три года он играл за клуб "Арта/Солар7" из африканской страны Джибути.

В сборную Камеруна он был впервые вызван в 2004 году, но дебютирвоал в ней лишь в 2008-м. За национальноую команду завбек отыграл 49 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.

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