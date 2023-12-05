Суарес о проблемах со здоровьем: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем, еще одна - на следующее утро
Луис рассказал о своих проблемах со здоровьем
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Луис Суарес рассказал о своих проблемах со здоровьем.
"Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один.
Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено.
Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.
Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну - на следующее утро, а еще пользуюсь "Вольтареном" (препарат, обладающий противовоспалительным и анальгетическим эффектом) за несколько часов до матча.
И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина - из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я чувствую.
Мне нужно подумать о своем будущем. Наступит время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять - и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть", - сказал 36-летний нападающий "Гремио" в эфире Radio 890.
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