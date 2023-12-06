Кендзера: В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал трофей

Защитник ПАОКа Томаш Кендзера, чьи права принадлежат киевскому "Динамо", прокомментировал выступления в чемпионате Греции.

"Я начал больше играть, в основном на позиции центрального защитника. Думаю, для меня хорошо, что я буду чаще играть на этой позиции. В последних матчах ПАОК я играл только в центре, но если нужен тренеру справа, я могу сыграть и там.

Мне хорошо в этой команде. Салоники - очень хорошее место для жизни, поэтому я счастлив.

В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал какой-нибудь трофей. Надеюсь, в ПАОК тоже все получится. У нас очень хорошая команда, мы хорошо играем, поэтому все у нас впереди", - заверил Кендзера.