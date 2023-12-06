Кендзера: В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал трофей
Поляк хочет завоевать трофей в Греции
Фото: Instagram
Защитник ПАОКа Томаш Кендзера, чьи права принадлежат киевскому "Динамо", прокомментировал выступления в чемпионате Греции.
"Я начал больше играть, в основном на позиции центрального защитника. Думаю, для меня хорошо, что я буду чаще играть на этой позиции. В последних матчах ПАОК я играл только в центре, но если нужен тренеру справа, я могу сыграть и там.
Мне хорошо в этой команде. Салоники - очень хорошее место для жизни, поэтому я счастлив.
В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал какой-нибудь трофей. Надеюсь, в ПАОК тоже все получится. У нас очень хорошая команда, мы хорошо играем, поэтому все у нас впереди", - заверил Кендзера.
В текущем сезоне Кендзера провел 17 матчей за ПАОК во всех турнирах и забил 1 гол. Его арендное соглашение действует до лета 2024 года.
Напомним, вместе с "Динамо" Томаш выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок (трижды) Украины. В составе "Леха" он дважды был чемпионом Польши, а также дважды обладателем Суперкубка страны.
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