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Известны имена номинантов на премию CAF Award 2023

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Известны претенденты на звание лучшего игрока и голкипера года

Известны имена номинантов на премию CAF Award 2023

cafonline

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Африканская конфедерация футбола объявила имена трех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока та голкипера континента 2023 года.

Номинанты на знание лучшего игрока года: вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, нападающий "Наполи" Виктор Осимхен и защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.

Также сообщили имена трех - голкиперов: Андре Онана "МЮ", Яссин Буну "Аль-Хилаль", Мохамед Эль-Шенави "Аль-Ахли Каир".

Напомним, что церемония награждения состоится в понедельник, 11 декабря 2023 года, во Дворце Конгрессов

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Источник:
cafonline
Опубликовал: Екатерина Власова
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