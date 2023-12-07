Известны имена номинантов на премию CAF Award 2023

Африканская конфедерация футбола объявила имена трех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока та голкипера континента 2023 года.

Номинанты на знание лучшего игрока года: вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, нападающий "Наполи" Виктор Осимхен и защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.

Также сообщили имена трех - голкиперов: Андре Онана "МЮ", Яссин Буну "Аль-Хилаль", Мохамед Эль-Шенави "Аль-Ахли Каир".

Напомним, что церемония награждения состоится в понедельник, 11 декабря 2023 года, во Дворце Конгрессов

Читайте такжеНазваны игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре