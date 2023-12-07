Известны имена номинантов на премию CAF Award 2023
Известны претенденты на звание лучшего игрока и голкипера года
cafonline
Африканская конфедерация футбола объявила имена трех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока та голкипера континента 2023 года.
Номинанты на знание лучшего игрока года: вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, нападающий "Наполи" Виктор Осимхен и защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.
Также сообщили имена трех - голкиперов: Андре Онана "МЮ", Яссин Буну "Аль-Хилаль", Мохамед Эль-Шенави "Аль-Ахли Каир".
Напомним, что церемония награждения состоится в понедельник, 11 декабря 2023 года, во Дворце Конгрессов
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Источник:cafonline
Опубликовал: Екатерина Власова
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