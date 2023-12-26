Ахметов передал две станции РЭБ воинам, которые спасли флаг Шахтера в Авдеевке
Бойцы получили важное оборудование за свой героический поступок
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В ноябре воины 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вынесли из разбитого российскими снарядами админздания Авдеевского коксохимического завода уцелевший флаг "Шахтера". Защитник Украины Виктор Жарук, который служит в этой бригаде, сохранил флаг и передал его команде перед матчем Лиги чемпионов с "Антверпеном".
В знак уважения к поступку военных, которые не смогли пройти мимо символического знамени сопротивления, президент "Шахтера" Ринат Ахметов в рамках собственной инициативы "Стальной фронт" передал 110-й бригаде важное оборудование - две станции РЭБ, которые помогают противостоять вражеским дронам и спасают жизни наших воинов. Станции уже работают круглосуточно на самом горячем, Авдеевском направлении.
"Спасибо за крепкую поддержку "Стальному фронту" и "Шахтеру". Желаем клубу, в свою очередь, побед на футбольном поле, приумножения наших замечательных спортивных традиций. Верим в нашу команду, болеем и вместе приближаем победу! Пусть эта реликвия, обожженная огнем войны, символизирует несокрушимость украинского духа и приносит только успех!", - поблагодарил руководитель ПВО 110-й ОМБр с позывным Арфа.
В целом с начала полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова, ФК "Шахтер", в том числе в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова", оказали ВСУ и мирным жителям в Украине помощь на 6,7 миллиарда гривен. В ВСУ были поставлены тысячи единиц оборудования и техники: от дронов и приборов ночного видения до катеров и бронеавтомобилей.
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«Сталевий фронт Ріната Ахметова» передав станції РЕБ воїнам 110-ї ОМБр у Авдіївці ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 25, 2023
У листопаді воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ винесли із розтрощеної російськими снарядами адмінбудівлі Авдіївського коксохімічного заводу вцілілий прапор ФК «Шахтар».#Shakhtar pic.twitter.com/49Kjob5NdK
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