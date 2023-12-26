  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ахметов передал две станции РЭБ воинам, которые спасли флаг Шахтера в Авдеевке

Общие новости
Обновлено

Бойцы получили важное оборудование за свой героический поступок

Ахметов передал две станции РЭБ воинам, которые спасли флаг Шахтера в Авдеевке

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В ноябре воины 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вынесли из разбитого российскими снарядами админздания Авдеевского коксохимического завода уцелевший флаг "Шахтера". Защитник Украины Виктор Жарук, который служит в этой бригаде, сохранил флаг и передал его команде перед матчем Лиги чемпионов с "Антверпеном".

Читайте такжеСержант ВСУ, который героически спас флаг Шахтера в Авдеевке, символически начал матч против Полесья

В знак уважения к поступку военных, которые не смогли пройти мимо символического знамени сопротивления, президент "Шахтера" Ринат Ахметов в рамках собственной инициативы "Стальной фронт" передал 110-й бригаде важное оборудование - две станции РЭБ, которые помогают противостоять вражеским дронам и спасают жизни наших воинов. Станции уже работают круглосуточно на самом горячем, Авдеевском направлении.

"Спасибо за крепкую поддержку "Стальному фронту" и "Шахтеру". Желаем клубу, в свою очередь, побед на футбольном поле, приумножения наших замечательных спортивных традиций. Верим в нашу команду, болеем и вместе приближаем победу! Пусть эта реликвия, обожженная огнем войны, символизирует несокрушимость украинского духа и приносит только успех!", - поблагодарил руководитель ПВО 110-й ОМБр с позывным Арфа.

В целом с начала полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова, ФК "Шахтер", в том числе в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова", оказали ВСУ и мирным жителям в Украине помощь на 6,7 миллиарда гривен. В ВСУ были поставлены тысячи единиц оборудования и техники: от дронов и приборов ночного видения до катеров и бронеавтомобилей.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Читайте такжеДовбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
По теме
yellow-arrow
Кожанов: Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был такой долгосрочный контракт с Шахтером
yellow-arrow
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Лейкерс, Дончич принес победу Далласу
yellow-arrow
Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря
Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости