Голевой паззл Пепа. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Нападающий

В канун Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших футболистов в свою символическую сборную. В команде "The Best-2023", как и в прошлом году, за голы будет отвечать Эрлинг Холанд.

Как оказалось, писать текст об итогах года для конкретного футболиста, если 365 дней назад строчил о нем же – это, как минимум, интересный челлендж. Естественно, не хочется повториться, тем более, когда речь идет об Эрлинге Холанде, а он только и делает, что выходит на поле и забивает голы за "Манчестер Сити". Потом снова выходит на поле и снова забивает голы за сборную Норвегии. И так по кругу.

2023-й стал для Холанда логичным сиквелом – словно легкой сессией для студента, пахавшего до экзаменов весь семестр. Норвежец блистательно закольцевал амбициозную компанию, превратив ее в трофейную и рекордную. И уже открыл новую охоту.

В январе Холанд превзошел лучших бомбардиров предыдущего сезона АПЛ. Мохаммед Салах и Сон Хын Мин настреляли по 23 гола за 35 матчей в сезоне-2021/22. Эрлинг к середине прошлой зимы забил 25 мячей, ему понадобилось 19 поединков.

Форвард "Манчестер Сити" разорвал АПЛ с первой же попытки, установив кучу достижений. В мае он оформил свой 35-й автограф в чемпионате, побив абсолютный рекорд Премьер-лиги по забитым мячам за сезон. Когда-то Энди Коул и Алан Ширер отличились 34 голами, к тому же, это было еще во времена 42-матчевых кампаний.

Естественно, Эрлинг покорял различные планки не только на пути к трофею АПЛ, но и к "ушастому" кубку Лиги чемпионов. Во втором матче 1/8 финала турнира Холанд оформил пента-трик в ворота "РБ Лейпциг" за 35 минут! Норвежец – первый в истории европейский футболист, забивший больше 4 голов в ЛЧ. Холанд очень разозлился, когда Гвардиола заменил его в середине второго тайма. Позже Пеп отбивался:

"Если бы он забил 6 голов сейчас, то ему было бы очень скучно до конца карьеры. Теперь у Эрлинга есть цель, поэтому я и сделал замену".

Также Холанд дважды огорчил "Баварию" в апрельских четвертьфиналах, отличившись и в Манчестере, и в Мюнхене (3:0, 1:1). Мадридскому "Реалу" в полуфиналах он не забивал, но выступил частью механизма, который добыл боевую ничью на "Сантьяго Бернабеу" (1:1) и на "Этихаде" с треском разбил "сливочных" (4:0).

Да, незакрытым гештальтом нападающего до сих пор являются голы в финалах. Он промолчал в победных с "Интером" в Лиге чемпионов (1:0) и с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии (2:1), не сказал своего веского слова в Суперкубке страны летом против "Арсенала" ("горожане" уступили по пенальти) и Суперкубке УЕФА с "Севильей", отличившись лишь в победной лотерее.

Впрочем, а можно ли на полном серьезе прямо сейчас добавлять в резюме Холанда негативные строки только за то, что он не наклепал в решающих матчах?

Во-первых, хотелось бы напомнить, что без его голов на предыдущих стадиях соревнований "Сити" бы туда мог вообще не добраться. Вспомните те важные для "горожан" этапы ЛЧ в прошлых сезонах, когда банде Гвардиолы банально не хватало человека, который возьмет да отправит снаряд в сетку.

Во-вторых, Эрлингу – всего 23 года, на его профессиональную карьеру пока выпало не так много финалов, выборка для какого-то критического резюме уж слишком мала.

Третье и последнее – грандам Холанд стабильно забивает. "Ливерпулю", "Челси", "МЮ", "Арсеналу". Откиньте эти нотки сомнений и сравнений с Ромелу Лукаку.

Безусловно, нельзя пройти мимо тактического хода, который в 2023 году Пеп взял на тотальное вооружение. Естественно, все мы помним фирменный трюк испанца с ложной девяткой. Очень долгое время насыщать центр поля у Гвардиолы опускался форвард, становясь дополнительным игроком в полузащите и делая важный перевес в средней линии против хавбеков команды соперника.

Теперь же есть схема 3-2-4-1 с мячом в ногах, а "Сити", как известно, владеет снарядом в среднем 70% времени почти в любом матче, и она во многом, если не во всем, заточена именно под Холанда. Ведь так для достижения численного преимущества не нужно дергать того, кто отвечает за самое важное в футболе – за голы. В то же время возможность раскрыться в новой классной роли получил Джон Стоунз, превратившись в центрбека-опорника. Детальнее – в тексте коллеги Владимира Зуева:

Стоило только Холанду травмироваться, как "Сити" вернулся к методичке, которая раньше на протяжении многих лет работала как план А. В полуфинале КЧМ с "Уравой Редс" Бернарду Силва и Матеуш Нунес то появлялись на острие, то привычно для себя отскакивали в глубину. В финале на саудовских полях роскошно напомнил о себе Хулиан Альварес, успевая и в атаке, и в розыгрыше в полузащите.

Прям часто переключаться на проверенные наработки Холанд не позволяет. В течение почти всего 2023-го он пребывал в лазарете в сумме каких-то 3 недели, однако в декабре вылетел на такой же период. Тревогу пока не бьем, но факт действительно неприятный.

На уровне сборной дела у Эрлинга по-прежнему упираются в уровень партнеров. Матчи с Испанией и Грузией в рамках квалификации на ЕВРО Холанд как раз пропустил из-за повреждения. Очень невовремя, учитывая, что "Красной Фурии" норвежцы проиграли (3:0), а с грузинами оформили паритет (1:1). Победу над Шотландией "сверла" упустили уже после замены лидера. Дальше наверстать скандинавы не смогли ни двумя победами над Кипром, ни успехом с Грузией – слишком много было потеряно раньше.

Индивидуально Холанд забрался на второе место в списке бомбардиров национальной команды (27 голов). В следующему году Эрлинг обгонит Йергена Юве и дальше много-много лет будет создавать проблемы потенциальным преследователям. Нет никаких сомнений, что по окончанию карьеры Викинг с бешеным отрывом станет первым в рейтинге норвежских голеадоров.

На клубном уровне в текущем сезоне Эрлинг по-прежнему идет очень бодро: 15 матчей в АПЛ, 14 голов и 4 ассиста; 5 поединков группового этапа ЛЧ – 5 мячей и 1 результативная передача. На данный момент он входит в число лучших снайперов топ-5 чемпионатов, находясь на 6-й строчке (14 мячей). Если бы не травма в декабре, то, очевидно, двигался бы на уровне Мбаппе (18).

В этом году Холанд стал рекордсменом АПЛ по голам за сезон (36 мячей), лучшим игроком по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) и кучи авторитетных изданий, таких как ESPN, BBC, Fourfourtwo и других, лучшим исполнителем в АПЛ и по версии УЕФА. Эрлинг побил рекорд по результативности в чемпионате Англии, оформив свой 50-й гол в первенстве быстрее, чем кто-либо другой в истории лиги – за 48 поединков. С "Манчестер Сити" Холанд взял все трофеи на локальной арене: АПЛ, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок.

От France Football норвежец имел шанс получить Золотой мяч, если бы не перформанс Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. А так пришлось довольствоваться трофеем Герда Мюллера – приз вручается лучшему бомбардиру года.

Сейчас его "Манчестер Сити" вылетел из картонного Кубка лиги, а во всех остальных турнирах сохраняет шансы на успех. Небольшая зимняя пробуксовка в чемпионате для "горожан" абсолютно допустима – команда Гвардиолы идет на 3 месте, с отрывом от лидера "Ливерпуля" в 5 очков и с матчем в запасе. Холанд вернется на поле уже с Кевином Де Брюйне, вместе они помогут нагнать. Должно быть, Эрлинг очень соскучился по радиоуправляемым кроссам бельгийца.

Если Холанду получится убрать мелкие оговорки в виде травм в важные отрезки сезона и наконец-то забить в решающем поединке, то получится и скептикам рты закрыть, и сборной помочь, и клубу, и заодно взять долгожданный Золотой мяч.